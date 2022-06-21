2002 yılında Fatih Altaylı ekibinde Kanal D'de Ana Haber Bülteni'ni sundu. 2003 yılında Ufuk Yıldırım'la evlenmiştir. Peki, Sonay Dikkaya kimdir? Sonay Dikkaya kaç yaşında, nereli? Sonay Dikkaya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SONAY DİKKAYA KİMDİR?

Sonay Dikkaya (d. 5 Aralık 1973, İstanbul), Türk Haber'>haber spikeri.

5 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da Arnavut kökenli bir ailede doğmuştur. Annesinin adı Aysel Dikkaya'dır. Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu eski ilçe emniyet müdürü olan babası Şükrü Dikkaya'yı 19 yaşındayken kaybetmiştir. Beş çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. Çocukken 1 – 2 yıl ritmik jimnastik, bunun yanı sıra bale dersleri, buz pateni, tenis ve aerobik eğitimi almıştır. Küçükken tiyatrocu olmak istemiş 1 yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na gitmiş. Fakat sesinin güzel olmadığına karar vererek ayrılmıştır. Sonay Dikkaya, haber spikeri olana kadar Neşe Erberk Ajans'a kaydolup çeşitli reklam filmlerinde oynadı, daha 10 yaşındayken şeker ve çikolata reklamlarında yer aldı. Marmara Üniversitesinde iki yıl Turizm ve Otelcilik Bölümünü bitirdi. Mesleğe 1997 yılında Kanal 4'te başladı. Daha sonra Kanal E'ye geçti. 1998 yılında NTV'ye geçti.

2002 yılında Fatih Altaylı ekibinde Kanal D'de Ana Haber Bülteni'ni sundu. 2003 yılında Ufuk Yıldırım'la evlenmiş, 2009 tarihinde boşanmıştır. 2015 yılının son aylarından bu yana NTV'de gece haberlerini sunan Sonay Dikkaya, 5 Ocak 2016'da NTV'den ayrılmıştır.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğretim görevlisidir. Aynı zamanda Özel Medya Mektebi Spikerlik Kursu'nda eğitmenlik yapmaktadır. 2002'de 30'uncu Altın Kelebek TV Yıldızları Yarışması'nda En İyi Kadın Haber Sunucusu Ödülü'nü kazandı. 2016'da oğluyla beraber yerleştiği ABD'nin Orlando kentinde yaşamını sürdürmektedir.

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