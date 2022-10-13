Sonay Demiryeri samimi Instagram paylaşımlarıyla ünlenmiş bir Instagramerdır. Eşi Abdurrahim Demiryeri ile boşanıp boşanmadıkları merak ediliyor. Peki, Sonay Demiryeri Abdurrahim Demiryeri boşandı mı? Sonay Demiryeri kimdir, kaç yaşında, kaç çocuğu var?

Sosyal medya takipçilerinin çoğu için örnek bir kişi olan Sonay Demiryeri'nin hayatı merak ediliyor.Peki, Sonay Demiryeri Abdurrahim Demiryeri boşandı mı? Sonay Demiryeri kimdir, kaç yaşında, kaç çocuğu var? İşte detaylar haberimizde...

SONAY DEMİRYERİ ABDURRAHİM DEMİRYERİ BOŞANDI MI?

Sonay Demiryeri ve Abdurrahim Demiryeri'nin boşanıp boşanmadığına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

SONAY DEMİRYERİ KİMDİR?

Sonay Demiryeri, evli ve 3 çocuk annesidir. 1987 doğumludur ve 35 yaşındadır. 3 kardeşlerdir. 1 ablası ve 1 abisi vardır. Sonay Demiryeri asıl mesleği İngilizce öğretmenliği olup çocuklarından dolayı bir süre mesleğine ara vermiştir.

Mersinlidir. Şanlıurfa'da yaşamaktadır.

Eşi Abdurrahim Demiryeri'dir.

Çocukları: Dizdar Demiryeri – Ahad Demiryeri – Dağhan Demiryeri

Sonay Demiryeri Evlilik Hayatı

12.08.2013 tarihinde nişanlanmıştır. 20.09.2013 tarihinde ise kına gecesi olmuştur. 12.08.22.09.2013 tarihinde de evlenmiştir. Mutlu ve örnek bir aile yaşamı vardır. Sosyal medya takipçilerinin çoğu için örnek bir kişi olmuştur.