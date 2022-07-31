Son Yaz oyuncuları! Son Yaz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 1 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burak Arlıel ve Semih Bağcı'nın yaptığı, senaryosunu Deniz Dargı, Cenk Boğatur ve Cem Görgeç'in birlikte kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Diziyi izleyenler tarafından Son Yaz oyuncuları isimleri! Son Yaz oyuncu kadrosu! Son Yaz oyuncuları gerçek isimleri ne? merak edildi. İşte, Son Yaz oyuncuları!

SON YAZ OYUNCULARI

Ana karakterler

Akgün Gökalp Taşkın (Alperen Duymaz): Selçuk Taşkın'ın oğlu. (1-2. sezon)

Selim Kara (Ali Atay): Cumhuriyet Savcısı'dır. (1-2. sezon)

Yağmur Kara (Hafsanur Sancaktutan): Savcı Selim Kara'nın Avukat kızı. (1-2. sezon)

Canan Kara (Funda Eryiğit): Savcı Selim Kara'nın Avukat eşi. (1. sezon)

Sare Akay (Birce Akalay): OSİT Daire Başkanı'dır. (2. sezon)

SON YAZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İdealist Savcı Selim Kara (Ali Atay) ile suç dünyası içinde büyümüş havai bir genç olan Akgün'ün (Alperen Duymaz) yolları beklenmedik bir şekilde kesişir.

Son Yaz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 1 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burak Arlıel ve Semih Bağcı'nın yaptığı, senaryosunu Deniz Dargı, Cenk Boğatur ve Cem Görgeç'in birlikte kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerinde Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan ve Birce Akalay yer almaktadır. Dizi, 16 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan 26. bölümüyle final yaparak sona erdi.