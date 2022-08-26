O3 Medya imzalı, ilk bölümü 1 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burak Arlıel ve Semih Bağcı'nın yaptığı, senaryosunu Deniz Dargı, Cenk Boğatur ve Cem Görgeç'in birlikte kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Son Yaz, 26. bölümünde final yapmıştı. Filmin final yapmasıyla hayranları büyük üzüntü yaşarken sosyal medyada Son Yaz dizisinin yeniden başlayabileceği iddia edildi. Peki, Son Yaz dizisi yeniden başlayacak mı? Son Yaz dizisi tekrar başlayacak mı?

Son Yaz yeniden başlayacak mı? Yönetmenliğini Burak Arlıel ve Semih Bağcı'nın yaptığı, senaryosunu Deniz Dargı, Cenk Boğatur ve Cem Görgeç'in birlikte kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Son Yaz, 26. bölümünde final yapmıştı. Filmin final yapmasıyla hayranları büyük üzüntü yaşarken sosyal medyada Son Yaz dizisinin yeniden başlayabileceği iddia edildi. Peki, Son Yaz dizisi yeniden başlayacak mı? Son Yaz dizisi tekrar başlayacak mı? Son Yaz tekrar başlayacak mı? İşte detaylar...

SON YAZ DİZİSİ YENİDEN BAŞLAYACAK MI?

FOX TV'de 1 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başlayan ve 16 Ekim 2021'de final yapan sevilen dizi Son Yaz'ın yeniden başlaması için dizinin hayranları sosyal medyadan paylaşımlarda bulunuyordu.

Dizinin senaristlerinden Cenk Boğatur'un, yönetmen Semih Bağcı'nın ve dizinin başrol oyuncularından Hafsanur Sancaktutan'ın sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlar Son Yaz dizisinin hayranlarını heyecanlandırdı.

İşte o paylaşımlar;

Ancak dizinin yeniden başlayacağı ile ilgili yapılmış resmi bir açıklama veya bilgi bulunmamaktadır.

SON YAZ DİZİSİ KONUSU

İdealist Savcı Selim Kara (Ali Atay) ile suç dünyası içinde büyümüş havai bir genç olan Akgün'ün (Alperen Duymaz) yolları beklenmedik bir şekilde kesişir.

SON YAZ DİZİSİ OYUNCULARI

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