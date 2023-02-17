Son Umut, senaryosunu Andrew Anastasios ve Andrew Knight'in yazdığı, yönetmenliğini Russell Crowe'un yaptığı 2014 Avustralya, Türkiye ve ABD ortak yapımı filmdir. Son Umut filminin konusu merak konusu oldu. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Son Umut filminin konusu nedir? Son Umut oyuncuları kimler? Son Umut kaç yılında, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

SON UMUT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Avustralyalı bir çiftçi olan Connor (Russell Crowe), 1919 yılında Çanakkale Savaşı'nın ardından Türkiye'ye gelir. Gelibolu'da savaşta kaybolan üç çocuğunu bulmak için arayışa koyulur. Son Umut, senaryosunu Andrew Anastasios ve Andrew Knight'in yazdığı, yönetmenliğini Russell Crowe'un yaptığı 2014 Avustralya, Türkiye, ABD ortak yapımı film. Filmin başrollerini ise; Russell Crowe, Olga Kurylenko, Jai Courtney, Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan paylaşmaktadırlar. Filmde Çanakkale Savaşı'nda kaybolan üç oğlunu arayan Avustralyalı bir babanın Türkiye'ye gelişi anlatılmaktadır.

SON UMUT OYUNCU KADROSU!

Russell Crowe, Joshua Connor rolünde

Olga Kurylenko, Ayşe rolünde

Dylan Georgiades, Orhan rolünde

Yılmaz Erdoğan, Binbaşı Hasan rolünde

Cem Yılmaz, Çavuş Cemal rolünde

Jai Courtney, Yarbay Cyril Hughes rolünde

Ryan Corr, Arthur Connor rolünde

Jacqueline McKenzie, Eliza Connor rolünde

Isabel Lucas, Natalia rolünde

Mert Fırat, Mil. subay rolünde

Daniel Wyllie, Kaptan Charles Brindley rolünde

Damon Herriman, Baba McIntyre rolünde

Megan Gale, Fatma rolünde

Deniz Akdeniz, İmam rolünde

Steve Bastoni, Ömer rolünde

James Fraser, Edward Connor rolünde

Ben O'Toole, Henry Connor rolünde

Robert Mammone, Albay Demergelis rolünde

Mehmet Emin Kabakçı, Whirling Dervish rolünde

Salih Kalyon, Dr. İbrahim rolünde

SON UMUT KAÇ YILINDA, NEREDE ÇEKİLDİ?

18 Haziran 2013 tarihinde senaryosu Andrew Knight ve Andrew Anastasio tarafından yazılan bir tarihsel dram filmi için, ilk yönetmenlik denemesini yapmak üzere Crowe ile bir anlaşma imzalandığı duyuruldu. Yapımcılığını Troy Lum, Andrew Mason ve Keith Rodger'ın üstlendiği filmin Avustralya ve Türkiye'de çekileceği açıklandı. Filmin çekimleri 2 Aralık 2013 tarihinde Avustralya'da başladı.