Son Umut filminin konusu nedir? Son Umut oyuncuları kimler? Son Umut kaç yılında, nerede çekildi?
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Star Tv'de yayınlanan Son Umut filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Son Umut filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Son Umut filminin konusu nedir? Son Umut oyuncuları kimler? Son Umut kaç yılında, nerede çekildi? İşte detaylar...
Son Umut, senaryosunu Andrew Anastasios ve Andrew Knight'in yazdığı, yönetmenliğini Russell Crowe'un yaptığı 2014 Avustralya, Türkiye ve ABD ortak yapımı filmdir. Son Umut filminin konusu merak konusu oldu. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Son Umut filminin konusu nedir? Son Umut oyuncuları kimler? Son Umut kaç yılında, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...
Avustralyalı bir çiftçi olan Connor (Russell Crowe), 1919 yılında Çanakkale Savaşı'nın ardından Türkiye'ye gelir. Gelibolu'da savaşta kaybolan üç çocuğunu bulmak için arayışa koyulur. Son Umut, senaryosunu Andrew Anastasios ve Andrew Knight'in yazdığı, yönetmenliğini Russell Crowe'un yaptığı 2014 Avustralya, Türkiye, ABD ortak yapımı film. Filmin başrollerini ise; Russell Crowe, Olga Kurylenko, Jai Courtney, Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan paylaşmaktadırlar. Filmde Çanakkale Savaşı'nda kaybolan üç oğlunu arayan Avustralyalı bir babanın Türkiye'ye gelişi anlatılmaktadır.
Russell Crowe, Joshua Connor rolünde
Olga Kurylenko, Ayşe rolünde
Dylan Georgiades, Orhan rolünde
Yılmaz Erdoğan, Binbaşı Hasan rolünde
Cem Yılmaz, Çavuş Cemal rolünde
Jai Courtney, Yarbay Cyril Hughes rolünde
Ryan Corr, Arthur Connor rolünde
Jacqueline McKenzie, Eliza Connor rolünde
Isabel Lucas, Natalia rolünde
Mert Fırat, Mil. subay rolünde
Daniel Wyllie, Kaptan Charles Brindley rolünde
Damon Herriman, Baba McIntyre rolünde
Megan Gale, Fatma rolünde
Deniz Akdeniz, İmam rolünde
Steve Bastoni, Ömer rolünde
James Fraser, Edward Connor rolünde
Ben O'Toole, Henry Connor rolünde
Robert Mammone, Albay Demergelis rolünde
Mehmet Emin Kabakçı, Whirling Dervish rolünde
Salih Kalyon, Dr. İbrahim rolünde
18 Haziran 2013 tarihinde senaryosu Andrew Knight ve Andrew Anastasio tarafından yazılan bir tarihsel dram filmi için, ilk yönetmenlik denemesini yapmak üzere Crowe ile bir anlaşma imzalandığı duyuruldu. Yapımcılığını Troy Lum, Andrew Mason ve Keith Rodger'ın üstlendiği filmin Avustralya ve Türkiye'de çekileceği açıklandı. Filmin çekimleri 2 Aralık 2013 tarihinde Avustralya'da başladı.