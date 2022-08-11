Son Sığınak filmi bu akşam televizyon ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. Son Sığınak konusu nedir, oyuncuları kimler ve nerede çekildi merak ediliyor. Peki, Son Sığınak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Son Sığınak filmi nerede çekildi?

Son Sığınak (Greenland) filmi gerilim türünde ABD yapımıdır. Ric Roman Waugh tarafından yönetilen Son Sığınak filmi oyuncu kadrosu merak ediliyor. Son Sığınak filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler ve konusu ne gündeme geliyor. Son Sığınak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Son Sığınak filmi nerede çekildi? Detaylar haberimizdedir…

SON SIĞINAK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Greenland: Son Sığınak, Ric Roman Waugh tarafından yönetilen ve Chris Sparling tarafından yazılan 2020 Amerikan afet gerilim filmidir. Filmde Gerard Butler (aynı zamanda yapımcı), Morena Baccarin, Roger Dale Floyd, Scott Glenn, David Denman ve Hope Davis yer alıyor. Devam filmi Greenland: Migration, Waugh, Butler, Baccarin ve Floyd'un geri döndüğü yapım aşamasında.

SON SIĞINAK OYUNCU KADROSU

Gerard Butler - John Garrity

Morena Baccarin - Allison Garrity

David Denman - Ralph Vento

Hope Davis - Judy Vento

Roger Dale Floyd - Nathan Garrity

Andrew Byron Bachelor - Colin

Merrin Dungey - Major Breen

Holt McCallany - Twin Otter pilot

Scott Glenn - Dale