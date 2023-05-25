Son seçim anket sonuçları ve Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim anket sonuçları açıklandı mı merak ediliyor. 28 Mayıs ikinci tur seçim anket sonuçları ve 2023 cumhurbaşkanlığı seçim anket sonuçları araştırılıyor. Son Seçim anket sonuçları ve 28 Mayıs ikinci tur seçim anket sonuçları nedir konuları gündeme geliyor. Peki, Son seçim anket sonuçları! Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim anket sonuçları açıklandı mı? 28 Mayıs ikinci tur seçim anket sonuçları!

Kılıçdaroğlu'nu küplere bindiren videoyla ilgili bir yorum da İbrahim Kalın'dan: Montaj ama unsurlar gerçek

2023 seçimleri ikinci tura kalması ile beraber anket sonuçları gündeme geliyor. Son seçim anket sonuçları ve Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim anket sonuçları açıklandı mı gündeme geliyor. 28 Mayıs ikinci tur seçim anket sonuçları araştırılıyor. Son Seçim anket sonuçları ve28 Mayıs ikinci tur seçim anket sonuçları nedir konuları gündeme geliyor. Son seçim anket sonuçları! Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim anket sonuçları açıklandı mı? 28 Mayıs ikinci tur seçim anket sonuçları! Detaylar haberimizdedir…

SON SEÇİM ANKET SONUÇLARI

Araştırmada katılımcılara "28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oyunuzu vermeyi düşünüyorsunuz?" diye soruldu. Sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 53.4, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 46.6 oy oranına ulaştı.



CUMHURHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşı ikna noktasında çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Asal Araştırma, 26 ilde 2 bin 184 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı. Ankette Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki farkın 7 puana kadar çıktığı görüldü.

28 MAYIS İKİNCİ TUR SEÇİM ANKET SONUÇLARI

Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi 26 ilde 2 bin 184 kişiyle yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 53.4, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 46.6 olarak belirlendi.

ADAYLARIN İLK TURDA ALDIKLARI OY ORANLARI

14 Mayıs'ta gerçekleşen ilk tur seçimlerinde Erdoğan yüzde %49.52, Kılıçdaroğlu yüzde 44.88, Sinan Oğan yüzde yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.43 oy oranına ulaşmıştı.