14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından ikinci turda gerçekleştirilecek olan son seçim anket sonuçları araştırılıyor. 2023 son seçim anket sonuçların son durum, seçim sonuçları için büyük önem taşıyor. İşte son seçim anket sonuçları! 2023 son seçim anket sonuçların son durum ne? İkinci tur son seçim anket sonuçları!

Son seçim anket sonuçları, güncel anketleri araştırmakta olan birçok vatandaş tarafından internet üzerinde sorgulatılmaya devam ediliyor. Yapılan son anketler, son seçim anket sonuçları araması ile birlikte seçim sonuçlarını merak eden vatandaşlar tarafından sorgulatılmakta. İşte son seçim anket sonuçları! 2023 son seçim anket sonuçların son durum ne? İkinci tur son seçim anket sonuçları!

SON SEÇİM ANKET SONUÇLARI

Konda tarafından gerçekleştirilen 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur anketlerinde (Kararsızlar dağıtılmış) Erdoğan'a oy vereceğini belirtenlerin oranı 52,7 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 47.3 olarak belirlendi.

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerine sayılı günler kala Areda Survey, 10 bin kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Buna göre Erdoğan'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 52.4, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 47.6 olarak belirlendi.

20-21 Mayıs tarihleri arasında 10 bin kişi ile yapılan ankette Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 52.4, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 47.6 olarak belirlendi.

İşte yapılan anketten çıkan sonuç;