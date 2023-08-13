Son Şans film konusu nedir? Son Şans oyuncuları kimler? Film hangi yıl çıktı, hangi ülke yapımı?
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Bugün TRT 1'de Son Şans filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler filmin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak etti. Peki, Son Şans konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Son Şans filmi hangi yıl yapımı, nerede çekildi? İşte detaylar...
Son Şans (İngilizce özgün adıyla Southpaw), yönetmenliğini Antoine Fuqua'nın, senaristliğini Kurt Sutter'ın üstlendiği 2015 yapımı Amerikan spor drama filmi. Peki, Son Şans film konusu nedir, oyuncuları kimler? Son Şans filmi hangi yıl yapımı, hangi ülke? Son Şans filminin başrol oyuncuları kimdir? Başrolde kim var? İşte bilgiler...
Başarılı bir boksör olan Billy Hope (Jake Gyllenhaal), karısı Maureen (Rachel McAdams) ve kızı Leila (Oona Laurence) ile mutlu bir hayat sürmektedir. Ancak trajik bir kaza sonucu karısını kaybeder ve kızının velayeti elinden alınır. Billy hayatını geri kazanmak için eski bir boksör olan Tick'den (Forest Whitaker) yardım ister.
- Jake Gyllenhaal - Billy Hope
- Forest Whitaker - Titus "Tick" Wills
- Rachel McAdams - Maureen Hope
- Naomie Harris - Angela Rivera
- Victor Ortiz - Ramone
- Curtis "50 Cent" Jackson - Jordan Mains[
- Miguel Gomez - Miguel "Magic" Escobar
- Oona Laurence - Leila Hope
- Beau Knapp - Jon Jon
- Rita Ora - Maria Escobar
- Clare Fole - Alice
- Skylan Brooks - Hoppy
Son Şans (İngilizce özgün adıyla Southpaw), yönetmenliğini Antoine Fuqua'nın, senaristliğini Kurt Sutter'ın üstlendiği 2015 yapımı Amerikan spor drama filmi. Başrollerini Jake Gyllenhaal, Forest Whitaker ve Rachel McAdams paylaşmaktadır.