Son Nefesime Kadar yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Son Nefesime Kadar 4. bölüm hangi kanalda?

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SON NEFESİME KADAR HANGİ GÜN?

İlk bölümü 23 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanan Son Nefesime Kadar, her hafta çarşamba günleri yayınlanmaktadır.

SON NEFESİME KADAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mihri, Sevda'nın ölümüyle geçmişe üzücü bir yolculuk yapar. Bir kez daha ellerinden kayıp giden bir genç kızın hayatını kurtaramadığı için kendini suçlu hisseder.

Ejder'in geride bıraktığı ipuçlarını ustalıkla birleştiren Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır.

Ejder'le giriştikleri amansız bir mücadele sonrası gözlerini hastanede açan Mihri'nin ilk işi Ejder'i yakalayıp yakalamadığını sormak olur.

Bu sırada Umut aile içinde sebep olduğu yeni bir trajediden dolayı zor günler geçirmektedir.

Mihri hastaneden çıktıktan sonrada Ejder'in peşini bırakmaya niyetli değildir.

Ejder'in bu kez de Umut'u kaçırması Mihri'yi çıldırma noktasına getirir. Mihri, canını dişine takarak Umut'u bulmak için saatlerle yarışmaya başlar. Bu arayışta ona destek olan sürpriz biri daha vardı; Vedat Kuloğlu.

SON NEFESİME KADAR 4. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Mihri, Ejder'i yakalamış ve adalete teslim etmiştir. Kızı Melisa'ya verdiği sözü nihayet yerine getirmiştir. Lakin Umut, yıllar sonra kavuştuğu babasından vazgeçmeye o kadar gönüllü değildir.

Mihri ve Emel, Ejder'in Umut üzerinde yarattığı tahribatı nasıl tamir edeceklerini bilemez.Hazan hala kaçırılma olayının etkisinden kurtulamadığı için Suzan ona Berke ve Ceylan'ın yardımıyla bir sürpriz hazırlar. Fakat bu sürpriz Suzan'ın umduğunun tersine Hazan'ı pek de mutlu etmez.

Ferzan yaşanan olaylar sonrası yıllar önce Mihri'den ayrılmasının bir hata olduğunu anlar ve bir karar verir. Gökçe'den ayrılacak ve tekrar Mihri'yle birlikte olacaktır.

Ferzan'ın bu kararı Mihri'de beklediği karşılığı bulamaz ve Mihri'den sert bir tepki alır. Keza Mihri tüm dikkatini Umut'a vermek istemektedir. Babasıyla yaşadığı travmatik macera sonrası Umut okula yeni tayini çıkan öğretmeni sayesinde nihayet eski mutlu günlerine dönmüştür. Mihri yeni öğretmene içten içe minnet duysa da, kendisini bekleyen tehlikeden bihaberdir.'

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