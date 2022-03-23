Ekranların sevilen dizisi Son Nefesime Kadar final mi yapacak merak edildi. Dizi 5. bölümü ile final yapıyor. Peki, Son Nefesime Kadar final mi, bitti mi? Son Nefesime Kadar neden final yapıyor? Resmi açıklama yapıldı mı? Son Nefesime Kadar final bölümünde neler olacak? Son Nefesime Kadar 5. bölümde neler oldu? Detaylar yazımızda...

SON NEFESİME KADAR FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTECEK Mİ?

Son Nefesime Kadar bugün yayınlanacak olan 5. bölümü ile final yapacak. Dizinin final bölümü bugün 23 Mart 2022 Çarşamba günü ekranlara gelecek. Dizi sezon finali değil tamamen final yapıyor.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

Ferzan, Gökçe'den boşanmak istiyor. #SonNefesimeKadar final bölümüyle Çarşamba 20.00'de FOX'ta! @foxturkiye

Buna göre dizi bugün 23 Mart final yapacak. Dizinin neden final yapacağı ile ilgili bir açıklama gelmedi fakat reytinglerden dolayı final yaptığı düşünülüyor.

SON NEFESİME KADAR FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ferzan, Mihri'ye Vedat'ın hiç de güvenilir bir adam olmadığını ve hakkında kötü hisleri olduğunu söyler. Lakin Mihri, Ferzan'ın hislerinin doğruluğundan şüphe duymaktadır. Ferzan'ı yaptığı hatalardan kaçmak ve tüm suçu Vedat'a yıkmaya çalışmakla itham eder.

Ferzan usta bir gazeteci olmasının verdiği tecrübeyle Vedat'ı takip etmeye başlar. Vedat'ın bir yemekte buluştuğu adamın Rus Mafyası'nın önemli bir üyesi olduğunu ortaya çıkarır. Durumu hemen Mihri'ye iletir ama ortada bir suç olmadığından Mihri bir şey yapamayacağını, daha somut delillere ihtiyacı olduğunu söyler.

SON NEFESİME KADAR OYUNCU KADROSU

Nurgül Yeşilçay - Mihri

Emre Kınay - Ferzan

Ertan Saban - Vedat

Rojda Demirer - Gökçe

Begüm Birgören - Emel

Emre Bey - Ejder

İpek Filiz Yazıcı - Hazan

Baran Bölükbaşı - Ozan

Bülent Alkış - Cihangir

Ahmet Saraçoğlu - Taner

Aysun Metiner - Şükran

Yeliz Akkaya - Suzan

Türkü Su Demirel - Saliha

Elif Ceren Balıkçı - Ceylan

Mehmet Turan Doğan - Umut

Taha Baran Özbek

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