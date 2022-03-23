Son Nefesime Kadar final mi, bitti mi? Son Nefesime Kadar neden final yapıyor? Resmi açıklama yapıldı mı?
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Son Nefesime Kadar, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 23 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Hatice Meryem'in yazdığı, başrollerini Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın paylaştığı, Happy Valley dizisinden uyarlanan dram ve polisiye türündeki Türk televizyon dizisi. Peki, Son Nefesime Kadar final mi, bitti mi? Son Nefesime Kadar neden final yapıyor? Resmi açıklama yapıldı mı? İşte bilgiler...
Ekranların sevilen dizisi Son Nefesime Kadar final mi yapacak merak edildi. Dizi 5. bölümü ile final yapıyor. Peki, Son Nefesime Kadar final mi, bitti mi? Son Nefesime Kadar neden final yapıyor? Resmi açıklama yapıldı mı? Son Nefesime Kadar final bölümünde neler olacak? Son Nefesime Kadar 5. bölümde neler oldu? Detaylar yazımızda...
Son Nefesime Kadar bugün yayınlanacak olan 5. bölümü ile final yapacak. Dizinin final bölümü bugün 23 Mart 2022 Çarşamba günü ekranlara gelecek. Dizi sezon finali değil tamamen final yapıyor.
Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:
Ferzan, Gökçe'den boşanmak istiyor. #SonNefesimeKadar final bölümüyle Çarşamba 20.00'de FOX'ta! @foxturkiye
Buna göre dizi bugün 23 Mart final yapacak. Dizinin neden final yapacağı ile ilgili bir açıklama gelmedi fakat reytinglerden dolayı final yaptığı düşünülüyor.
Ferzan, Mihri'ye Vedat'ın hiç de güvenilir bir adam olmadığını ve hakkında kötü hisleri olduğunu söyler. Lakin Mihri, Ferzan'ın hislerinin doğruluğundan şüphe duymaktadır. Ferzan'ı yaptığı hatalardan kaçmak ve tüm suçu Vedat'a yıkmaya çalışmakla itham eder.
Ferzan usta bir gazeteci olmasının verdiği tecrübeyle Vedat'ı takip etmeye başlar. Vedat'ın bir yemekte buluştuğu adamın Rus Mafyası'nın önemli bir üyesi olduğunu ortaya çıkarır. Durumu hemen Mihri'ye iletir ama ortada bir suç olmadığından Mihri bir şey yapamayacağını, daha somut delillere ihtiyacı olduğunu söyler.
Nurgül Yeşilçay - Mihri
Emre Kınay - Ferzan
Ertan Saban - Vedat
Rojda Demirer - Gökçe
Begüm Birgören - Emel
Emre Bey - Ejder
İpek Filiz Yazıcı - Hazan
Baran Bölükbaşı - Ozan
Bülent Alkış - Cihangir
Ahmet Saraçoğlu - Taner
Aysun Metiner - Şükran
Yeliz Akkaya - Suzan
Türkü Su Demirel - Saliha
Elif Ceren Balıkçı - Ceylan
Mehmet Turan Doğan - Umut
Taha Baran Özbek