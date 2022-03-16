Son Nefesime Kadar, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 23 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Hatice Meryem'in yazdığı, başrollerini Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın paylaştığı, Happy Valley dizisinden uyarlanan dram ve polisiye türündeki Türk televizyon dizisi. Son Nefesime Kadar final mi, bitiyor mu, neden? Son Nefesime Kadar neden final yapıyor, resmi açıklama geldi mi? Son Nefesime Kadar bitecek mi?

SON NEFESİME KADAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Son Nefesime Kadar her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor. Dizinin 5. bölüm ile final yapacağı belirtildi.

SON NEFESİME KADAR FİNAL Mİ YAPACAK, BİTİYOR MU?

Nurgül Yeşilçay ve Emre Kınay'ın başrollerini paylaştığı Son Nefesime Kadar dizisi reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadı. Sezon başından beri 7 dizisi biten FOX TV'de yayınlanan Son Nefesime Kadar dizisi, 5. bölümle final yapacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın Instagram hesabında yer alan habere göre, FOX'un Pastel Film imzalı Son Nefesime Kadar dizisi için final kararı alındı. BBC'nin Happy Valley dizisinden ülkemize uyarlanan dizi kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyordu. Hatice Meryem'in uyarladığı, Deniz Çelebi Dikilitaş'ın ise yönettiği dizi 5. bölümde ekran macerasını noktalayacak.

SON NEFESİME KADAR NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay, Begüm Birgören ve Rojda Demirer gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Son Nefesime Kadar dizisi reyting kurbanı oldu. Dizinin reytinglerinden dolayı final yapacağı düşünülüyor.

SON NEFESİME KADAR OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın başrollerini paylaştığı dizide; Begüm Birgören, Rojda Demirer gibi başarılı isimlerin yanı sıra genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Emre Bey, Baran Bölükbaşı, Elif Ceren Balıkçı ve Taha Baran Özbek de rol alıyordu.

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