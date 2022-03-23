Son Nefesime Kadar canlı izle! FOX Tv Son Nefesime Kadar yeni bölüm canlı izle! Son Nefesime Kadar yeni bölümde neler olacak?

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SON NEFESİME KADAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son Nefesime Kadar dizisi her Çarşamba saat 20:00'da FOX Tv ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

SON NEFESİME KADAR KONUSU NEDİR?

Yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir Mihri. Bu kayıp sonrası aldığı radikal bir karar yüzünden ailesi dağılmış, oğlu ve kocası tarafından terk edilmiş, tek başına kalmıştır. Ancak Mihri yılmamış, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılmış, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümünün müsebbibi ve bir suç makinası olan Ejder'in hapisten çıktığını duyana kadar.

Mihri, Ejder'in serbest kaldığını duyduğu an adeta çılgına döner. Artık tek düşüncesi onu yakalamak, adaleti tesis etmek ve kendi kızının başına gelen felaketin bir başka masumun daha başına gelmesine mani olmaktır. Mihri sezgilerine güvenir ve onun peşine düşer.

Mihri sezgilerinde haklıdır. Ejder gerçekten de hapisten çıkar çıkmaz korkunç bir suça bulaşır. Mihri onu engellemek, onu durdurmak için mesleğini, hatta canını ortaya koyar.

Ancak Ejder ile Mihri'yi birbirine bağlayan ve sonsuza kadar kopmayacak bir bağ daha vardır. Bu küçük Umut'tur. Mihri bir yandan dağılan ailesinin parçalarını toplamaya çalışırken, bir yandan da torununu kaybetmemek için büyük bir mücadeleye girer.

SON NEFESİME KADAR YENİ BÖLÜM İZLE! (LİNK)

SON NEFESİME KADAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferzan, Mihri'ye Vedat'ın hiç de güvenilir bir adam olmadığını ve hakkında kötü hisleri olduğunu söyler. Lakin Mihri, Ferzan'ın hislerinin doğruluğundan şüphe duymaktadır. Ferzan'ı yaptığı hatalardan kaçmak ve tüm suçu Vedat'a yıkmaya çalışmakla itham eder. Ferzan usta bir gazeteci olmasının verdiği tecrübeyle Vedat'ı takip etmeye başlar. Vedat'ın bir yemekte buluştuğu adamın Rus Mafyası'nın önemli bir üyesi olduğunu ortaya çıkarır. Durumu hemen Mihri'ye iletir ama ortada bir suç olmadığından Mihri bir şey yapamayacağını, daha somut delillere ihtiyacı olduğunu söyler.

SON NEFESİME KADAR OYUNCU KADROSU

MİHRİ : Nurgül Yeşilçay

FERZAN : Emre Kınay

VEDAT : Ertan Saban

EMEL : Begüm Birgören

GÖKÇE : Rojda Demirer

EMRE : Baran Bölükbaşı

HAZAN : İpek Filiz Yazıcı

EJDER : Emre Bey

UMUT : Mehmet Turan Doğan

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