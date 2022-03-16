Son Nefesime Kadar CANLI izle! FOX TV Son Nefesime Kadar 6. bölüm canlı izle! Son Nefesime Kadar yeni bölümde neler oldu?

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SON NEFESİME KADARSON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mihri, Ejder'i yakalamış ve adalete teslim etmiştir. Kızı Melisa'ya verdiği sözü nihayet yerine getirmiştir. Lakin Umut, yıllar sonra kavuştuğu babasından vazgeçmeye o kadar gönüllü değildir.

Mihri ve Emel, Ejder'in Umut üzerinde yarattığı tahribatı nasıl tamir edeceklerini bilemez.Hazan hala kaçırılma olayının etkisinden kurtulamadığı için Suzan ona Berke ve Ceylan'ın yardımıyla bir sürpriz hazırlar. Fakat bu sürpriz Suzan'ın umduğunun tersine Hazan'ı pek de mutlu etmez.

Ferzan yaşanan olaylar sonrası yıllar önce Mihri'den ayrılmasının bir hata olduğunu anlar ve bir karar verir. Gökçe'den ayrılacak ve tekrar Mihri'yle birlikte olacaktır.

Ferzan'ın bu kararı Mihri'de beklediği karşılığı bulamaz ve Mihri'den sert bir tepki alır. Keza Mihri tüm dikkatini Umut'a vermek istemektedir. Babasıyla yaşadığı travmatik macera sonrası Umut okula yeni tayini çıkan öğretmeni sayesinde nihayet eski mutlu günlerine dönmüştür. Mihri yeni öğretmene içten içe minnet duysa da, kendisini bekleyen tehlikeden bihaberdir.'

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