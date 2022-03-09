Son Nefesime Kadar, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 23 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Hatice Meryem'in yazdığı, başrollerini Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın paylaştığı, Happy Valley dizisinden uyarlanan dram ve polisiye türündeki Türk televizyon dizisi. Son Nefesime Kadar 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Nefesime Kadar 4. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?

SON NEFESİME KADAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son Nefesime Kadar her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

SON NEFESİME KADAR 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bugün Son Nefesime Kadar 3. bölümü ekranlara geliyor. Dizi bittikten sonra 4. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SON NEFESİME KADAR 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SON NEFESİME KADAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mihri, Sevda'nın ölümüyle geçmişe üzücü bir yolculuk yapar. Bir kez daha ellerinden kayıp giden bir genç kızın hayatını kurtaramadığı için kendini suçlu hisseder.

Ejder'in geride bıraktığı ipuçlarını ustalıkla birleştiren Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır.

Ejder'le giriştikleri amansız bir mücadele sonrası gözlerini hastanede açan Mihri'nin ilk işi Ejder'i yakalayıp yakalamadığını sormak olur.

Bu sırada Umut aile içinde sebep olduğu yeni bir trajediden dolayı zor günler geçirmektedir.

Mihri hastaneden çıktıktan sonrada Ejder'in peşini bırakmaya niyetli değildir.

Ejder'in bu kez de Umut'u kaçırması Mihri'yi çıldırma noktasına getirir. Mihri, canını dişine takarak Umut'u bulmak için saatlerle yarışmaya başlar. Bu arayışta ona destek olan sürpriz biri daha vardı; Vedat Kuloğlu.

SON NEFESİME KADAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mihri, Ejder'in yine bir suça karıştığından emindir. Metruk evde bulduğu delillerin peşine düşer. Öte yandan Suzan, Cihangir'in tembihleri yüzünden Hazan'ın kaçırıldığını kimseye söyleyememenin derin üzüntüsünü yaşamaktadır.

Hayri karıştığı kaçırma olayının kendisine anlatıldığı kadar sorunsuz ve olaysız sonuçlanmayacağını anladığında vicdanının sesine kulak vermeye karar verir.

Emre ve Saliha evde bir yemek daveti verirler. Yemeğe Mihri, Umut ve Emel de katılır.

Lakin herkes yıllardır eteğinde biriktirdiği taşları ortaya dökünce kapanmamış defterler yeniden açılacak ve hesaplaşmalar kaçınılmaz olacaktır…

SON NEFESİME KADAR OYUNCULARI KİMLERDİR?

Nurgül Yeşilçay : Başkomiser Mihri

Emre Kınay : Ferzan

Ertan Saban : Vedat

Rojda Demirer : Gökçe

Begüm Birgören : Emel

İpek Filiz Yazıcı : Hazan

Emre Bey : Ejder

Baran Bölükbaşı : Emre

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