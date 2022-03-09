Son Nefesime Kadar 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Nefesime Kadar 4. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?
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Ekranların yeni dizisi Son Nefesime Kadar bugün 3. bölümü ile yayınlanıyor. Dizinin bitmesine yakın vatandaşlar, Son Nefesime Kadar 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Nefesime Kadar 4. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? merak etti. Peki, Son Nefesime Kadar 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Nefesime Kadar 4. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
Son Nefesime Kadar, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 23 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Hatice Meryem'in yazdığı, başrollerini Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın paylaştığı, Happy Valley dizisinden uyarlanan dram ve polisiye türündeki Türk televizyon dizisi. Son Nefesime Kadar 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Nefesime Kadar 4. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?
Son Nefesime Kadar her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
Bugün Son Nefesime Kadar 3. bölümü ekranlara geliyor. Dizi bittikten sonra 4. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
SON NEFESİME KADAR 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Mihri, Sevda'nın ölümüyle geçmişe üzücü bir yolculuk yapar. Bir kez daha ellerinden kayıp giden bir genç kızın hayatını kurtaramadığı için kendini suçlu hisseder.
Ejder'in geride bıraktığı ipuçlarını ustalıkla birleştiren Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır.
Ejder'le giriştikleri amansız bir mücadele sonrası gözlerini hastanede açan Mihri'nin ilk işi Ejder'i yakalayıp yakalamadığını sormak olur.
Bu sırada Umut aile içinde sebep olduğu yeni bir trajediden dolayı zor günler geçirmektedir.
Mihri hastaneden çıktıktan sonrada Ejder'in peşini bırakmaya niyetli değildir.
Ejder'in bu kez de Umut'u kaçırması Mihri'yi çıldırma noktasına getirir. Mihri, canını dişine takarak Umut'u bulmak için saatlerle yarışmaya başlar. Bu arayışta ona destek olan sürpriz biri daha vardı; Vedat Kuloğlu.
Mihri, Ejder'in yine bir suça karıştığından emindir. Metruk evde bulduğu delillerin peşine düşer. Öte yandan Suzan, Cihangir'in tembihleri yüzünden Hazan'ın kaçırıldığını kimseye söyleyememenin derin üzüntüsünü yaşamaktadır.
Hayri karıştığı kaçırma olayının kendisine anlatıldığı kadar sorunsuz ve olaysız sonuçlanmayacağını anladığında vicdanının sesine kulak vermeye karar verir.
Emre ve Saliha evde bir yemek daveti verirler. Yemeğe Mihri, Umut ve Emel de katılır.
Lakin herkes yıllardır eteğinde biriktirdiği taşları ortaya dökünce kapanmamış defterler yeniden açılacak ve hesaplaşmalar kaçınılmaz olacaktır…
Nurgül Yeşilçay : Başkomiser Mihri
Emre Kınay : Ferzan
Ertan Saban : Vedat
Rojda Demirer : Gökçe
Begüm Birgören : Emel
İpek Filiz Yazıcı : Hazan
Emre Bey : Ejder
Baran Bölükbaşı : Emre