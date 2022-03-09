Son Nefesime Kadar 3. yeni bölüm hangi gün, ne zaman? Son Nefesime Kadar hangi kanalda?

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SON NEFESİME KADAR HANGİ GÜN?

İlk bölümü 23 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanan Son Nefesime Kadar, her hafta çarşamba günleri yayınlanmaktadır.

SON NEFESİME KADAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mihri, Ejder'in yine bir suça karıştığından emindir. Metruk evde bulduğu delillerin peşine düşer. Öte yandan Suzan, Cihangir'in tembihleri yüzünden Hazan'ın kaçırıldığını kimseye söyleyememenin derin üzüntüsünü yaşamaktadır.

Hayri karıştığı kaçırma olayının kendisine anlatıldığı kadar sorunsuz ve olaysız sonuçlanmayacağını anladığında vicdanının sesine kulak vermeye karar verir.

Emre ve Saliha evde bir yemek daveti verirler. Yemeğe Mihri, Umut ve Emel de katılır.

Lakin herkes yıllardır eteğinde biriktirdiği taşları ortaya dökünce kapanmamış defterler yeniden açılacak ve hesaplaşmalar kaçınılmaz olacaktır…

SON NEFESİME KADAR 3. BÖLÜM ÖZETİ

Mihri, Sevda'nın ölümüyle geçmişe üzücü bir yolculuk yapar. Bir kez daha ellerinden kayıp giden bir genç kızın hayatını kurtaramadığı için kendini suçlu hisseder.

Ejder'in geride bıraktığı ipuçlarını ustalıkla birleştiren Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır.

Ejder'le giriştikleri amansız bir mücadele sonrası gözlerini hastanede açan Mihri'nin ilk işi Ejder'i yakalayıp yakalamadığını sormak olur.

Bu sırada Umut aile içinde sebep olduğu yeni bir trajediden dolayı zor günler geçirmektedir.

Mihri hastaneden çıktıktan sonrada Ejder'in peşini bırakmaya niyetli değildir.

Ejder'in bu kez de Umut'u kaçırması Mihri'yi çıldırma noktasına getirir. Mihri, canını dişine takarak Umut'u bulmak için saatlerle yarışmaya başlar. Bu arayışta ona destek olan sürpriz biri daha vardı; Vedat Kuloğlu.

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