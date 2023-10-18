"Letzte Generation neden eylem yapıyor?" Merak konusu oldu. Son Jenerasyon Hareketi, gençlerin çevre ve iklim değişikliği konularında farkındalık yaratmak için başlattığı bir harekettir. Kendilerini asfalta yapıştırarak, seslerini duyurmak ve çevresel konularda acil eylem çağrısında bulunmak istiyorlar. Peki ama Son Jenerasyon (Son Nesil) hareketi nedir, ne istiyor, kendilerini neden asfalta yapıştırıyor? İşte detaylar...

Son Jenerasyon (Son Nesil) hareketi nedir, ne istiyor, kendilerini neden asfalta yapıştırıyor? Letzte Generation neden eylem yapıyor?

Avusturya'da 2020'den bu yana iklim yasası görüşmeleri yapılırken kendilerine Letzte Generation (Son Nesil) diyen iklim aktivistleri sınır dışı edilmek isteniyor. Ülkede protesto dalgası başladı. Peki, Son Jenerasyon (Son Nesil) hareketi nedir, ne istiyor, kendilerini neden asfalta yapıştırıyor? Letzte Generation neden eylem yapıyor? İşte detaylar...

SON JENERASYON (SON NESİL) HAREKETİ NEDİR, NE İSTİYOR, KENDİLERİNİ NEDEN ASFALTA YAPIŞTIRIYOR?

Avusturya'da kendilerine Son Nesil aktivistleri diyen grup ile hükümet arasında sert rüzgarlar esiyor. Yolları kapatıp, kendilerini asfalta yapıştıran göstericiler için hapis cezası talep ediliyor. Euronews'e konuşan, Almanya doğumlu Bavyeralı aktivist Anja Windl, "Climate Shakira" olarak biliniyor. Windl, "Benden kurtulmaya çalışıyorlar, bekleyip göreceğiz." dedi. Kendisini yola yapıştırdığı TikTok videolarıyla ünlenen kadın, Euronews muhabiri Johannes Pleschberger'e "Kendimi yapıştırmam bazen oldukça acı verici olabiliyor" dedi.

SON NESİL (LETZTE GENERATION) İKLİM HAREKETİ NE İSTİYOR, NEDEN EYLEM YAPIYOR?

Aktivistler, Avusturya için iklim koruma yasası hazırlanması konusunda çağrıda bulunuyor. 2020'de sona eren eski bir yasanın ardından ülkenin birçok yerinde CO2 (Karbondioksit) limitlerini düzenleyecek yeni bir yasanın müzakeresini yapıyorlar. Ancak halen bir yasa hazırlanmış değil. Yasanın hazırlanmaması ile toplumda huzursuzlukların çıktığı Avusturya'nın Çevre Bakanı Leonore Gewessler, "Bu iklim koruma yasasıyla ilgili hızlı bir karar alınmasından yanayım." şeklinde konuştu.

Son Nesil hareketi, yoğun bir protesto dalgası ilan etti. Yollar ve kavşakları kapatarak eylem yapacaklar.