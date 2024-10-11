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Son İmparator yönetmeni kim? Çin'in son imparatoru Puyi'nin hikâyesini anlatan, Pekin'deki Yasak Şehir'de çekilmiş "Son İmparator" adlı 1987 yapımı...

Son İmparator yönetmeni kim? Çin'in son imparatoru Puyi'nin hikâyesini anlatan, Pekin'deki Yasak Şehir'de çekilmiş
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Çin'in son imparatoru Puyi'nin hikâyesini anlatan, Pekin'deki Yasak Şehir'de çekilmiş "Son İmparator" adlı 1987 yapımı filmin yönetmeni hangisidir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir atasözü değildir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Çin'in son imparatoru Puyi'nin hikâyesini anlatan, Pekin'deki Yasak Şehir'de çekilmiş "Son İmparator" adlı 1987 yapımı filmin yönetmeni hangisidir?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

ÇİN'İN SON İMPARATORU PUYİ'NİN HİKÂYESİNİ ANLATAN, PEKİN'DEKİ YASAK ŞEHİR'DE ÇEKİLMİŞ "SON İMPARATOR" ADLI 1987 YAPIMI FİLMİN YÖNETMENİ HANGİSİDİR?

A: Federico Fellini

B: Bernardo Bertolucci

C: Pedro Almodóvar

D: Ang Lee

Cevap : B- Bernardo Bertolucci

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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