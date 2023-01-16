Son hafta ders işlenir mi 2023? Okulun son haftası öğretmenler ders işler mi?

Yarı yılın son haftası ders işlenir mi merak ediliyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının yarı yıl tatili bu hafta Cuma günü yapılacak karne töreninin ardından başlıyor. Milyonlarca öğrenci ve velinin akılların soru işareti olarak son hafta ders işlenir mi sorusu yer alıyor. Peki öğretmenler son hafta ders işler mi, ders yapar mı?

Son hafta ders işlenir mi? Yarı yılın son haftası ders işlenir mi merak ediliyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının yarı yıl tatili bu hafta Cuma günü yapılacak karne töreninin ardından başlıyor. Milyonlarca öğrenci ve velinin akılların soru işareti olarak son hafta ders işlenir mi sorusu yer alıyor. Peki öğretmenler son hafta ders işler mi, ders yapar mı? İşte detaylar...

SON HAFTA DERS İŞLENİR Mİ?



Milyonlarca öğrenci eğitim ve öğretim yarı yılında son haftaya girilmesinin ardından okulun son haftası ders işlenir mi merak ediyordu. Müfredata göre son hafta dersler işlenmekte ancak derslerin işlenip işlenmeme durumu öğretmenlerin ve okul idarenin inisiyatifine bağlıdır.

SON HAFTA YOKLAMA ALINIR MI?

Okulun son haftası yoklama alınıp alınmayacağı konusu öğrenci ve veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Veliler çocuklarını son hafta okula gönderip göndermeme konusunda kararsızlık yaşarken Okullarda son hafta yoklama alınır mı, ders işlenir mi merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, özellikle devamsızlık problemi yaşayan öğrencilere okulun son gününe kadar devam etme uyarısı yapılmaktadır. Karne basım işlemleri nedeniyle okullarda devamsızlıklar son hafta yazılıyor mu merak ediliyor. Konu ile ilgili en sağlıklı bilgi okul yönetimleri tarafından alınacak bilgi ile sağlanabilmektedir.