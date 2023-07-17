Bugün TRT 1'de Tabii platformunun başarılı dizisi Son Gün ekranlara gelecek. Dizinin başlamasıyla birlikte bazı detaylar merak edildi. Peki, Son Gün konusu nedir, oyuncuları kimler? Son Gün dizisi nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Son Gün dizisi uyarlama mı, oyuncu kadrosunda kim var? İşte detaylar...

"Son Gün' dizisinde; Uğur Yücel, Erkan Petekkaya, Cemal Toktaş, Serhat Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Kürşat Demir, Nazan Kesal, Yasemin Allen gibi başarılı isimler rol alıyor. Peki, Son Gün dizisi konusu nedir? Son Gün dizisinin oyuncuları kimlerdir? Son Gün dizi mi film mi? Son Gün dizisi kaç bölüm sürecek, hangi platformda yayınlanıyor? İşte ayrıntılar...

SON GÜN KONUSU NEDİR?

İnsanların ölüm ile olan ilişkilerini merak eden psikolog Vedat, aynı gün ölecekleri bilgisi verilen 6 katılımcının davranışlarını takip edeceği bir deney tasarlar. Hayatının sona ermek üzere olduğunu düşünerek, her insan farklı tepkiler verecek ve yaklaşan ölümle kendi yöntemleriyle başa çıkacaktır.

SON GÜN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Uğur Yücel

Erkan Petekkaya

Cemal Toktaş

Serhat Kılıç

Ahmet Mümtaz Taylan

Kürşat Demir

Nazan Kesal

Yasemin Allen

SON GÜN DİZİSİ HANGİ PLATFORMDAN İZLENİR?

Dizini TRT 1'in tabii uygulaması üzerinden izleyebilirsiniz. Dizi hakkında diğer detaylar şöyle: