SON DURUM NE? KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuru tarihi ne zaman 2023, kimler başvurabilir? e-Devlet yurt başvurusu ekranı!

Üniversitelerin yeni eğitim-öğretim dönemine başlamasına çok az bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenci, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt, ve kredi başvuruları konusunda araştırmalara başlamış durumda. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuru tarihi ne zaman, kimler başvurabilir? e-Devlet yurt başvurusu ekranı!

Üniversite tercihlerini yaparak üniversiteye gitmeyi hedefleyen adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK'nın yurt ve yurt olanaklarından yararlanabilecekler. Okulların açılmasına az bir süre kala yurt başvuruları araştırılmaya başlandı. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuru tarihi ne zaman, kimler başvurabilir? e-Devlet yurt başvurusu ekranı!

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

YKS tercih sonuçlarının açıklanması ve üniversite kayıt işlemlerinin yapılmaya başlamasıyla birlikte, KYK yurt başvuruları alınmaya başlanacak. Henüz sonuçlar açıklanmadığı için yurt başvuruları için net bir tarih bulunmuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklama bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Geçtiğimiz yıl 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi için yurt başvuruları 24 Ağustos'ta başlamış ve 28 Ağustos saat 23.59'a kadar sürmüştü. KYK 2023-2024 yurt başvurularının yine bu tarihler arasında alınması öngörülüyor.

KİMLER YURT BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

2023-2024 eğitim öğretim dönemi için ilk defa herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler ile eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri yurt başvurusunda bulunabilecek.



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ÖĞRENCİLER NASIL BAŞVURACAK?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor.

Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

E-DEVLET KYK YURT BAŞVURU EKRANI, SORGULAMA EKRANI

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak KYK yurt başvuruları 2023 açıldığında başvuru yapabilirsiniz.

TIKLA - KYK YURT BAŞVURU EKRANI

KİM 7/24 ÖĞRENCİLERİN HİZMETİNDE

Öğrencilerin yaşadığı sorunlara anında çözüm bulabilmek için 7/24 hizmet veren GSB KİM (Kurumsal İletişim Merkezi), başvuru süresince de öğrencilerin hizmetinde olacak.

Öğrenciler, 444 0 472 numaralı Kurumsal İletişim Merkezinden ya da resmi Twitter hesabı KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK üzerinden yardım talebinde bulunabilecek.

Başvuru ve sonuç açıklamaya ilişkin her tür bilgiye internet sitesinden ulaşılabilecek.