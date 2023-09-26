Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ana gündem maddelerinden biri de emekli zammı olacak. Meclis'in açılacağı tarih olan ekim ayına kadar çalışmaların tamamlanması, kasım ayında ise ek zamların gerçekleşmesi bekleniyor. Peki, Son durum ne? Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? 26 Eylül Kabine kararları neler?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda bugün toplanacak. Toplantının ana gündem maddelerinden birisi emekli aylıklarına yapılacak maaş zammı olacak. Peki, Son durum ne? Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? 26 Eylül Kabine kararları neler?

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Meclis'in açılmasıyla gündeme gelecek düzenlemede gelinen aşamaya ilişkin kabine toplantısında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Ekim ayında Meclis'e gelmesi ve kasım ayında yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme ile enflasyon üzerinden yapılan hesaplamada yüzde 37.76'lık zam öne çıkıyor. Bu orana göre en düşük emekli aylığı 10 bin 332 liraya yükselecek. Kabine bugün 15.00'te toplanacak. Öğrencilere vergisiz telefon-bilgisayar, ev hanımlarına emeklilik ve evlilik kredisi gibi konular da kabine toplantısında ele alınacak. Enflasyonla mücadele, tahıl koridoru, düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan son çalışmalar da kabinede konuşulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

26 EYLÜL KABİNE KARARLARI NELER?

Kabine toplantısında çeşitli önemli konular ele alınacak ve kararlar alınması bekleniyor. İşte bu toplantıda masaya yatırılacak başlıca konular:

1. Eğitim ve Gençlik Desteği: Yükseköğretim öğrencilerine yönelik, aylık 10 GB ücretsiz internet, vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteği sağlanması planlanıyor. Bu düzenleme gençlerin eğitimlerine daha iyi erişim sağlamayı hedefliyor.

2. Sosyal Yardımlar: Ev hanımlarına emeklilik ve evlilik kredisi gibi sosyal yardımların nasıl geliştirileceği ve kimlere verileceği konusu ele alınacak. Özellikle düşük gelirli ailelere yönelik bu tür desteklerin artırılması düşünülüyor.

3. Emeklilik Düzenlemeleri: Kabine, yıl sonunda tamamlanması beklenen en düşük emekli aylıklarına yönelik düzenlemeleri değerlendirecek. Emeklilik aylıklarının artırılması ve emeklilere daha iyi yaşam koşulları sağlanması hedefleniyor.

4. Ekonomik Politikalar: Enflasyonla mücadele ve tahıl koridoru gibi ekonomik politikaların son durumu ele alınacak. Ekonomik istikrarın sağlanması ve fiyat istikrarının korunması önem taşıyor.

5. Göçmen Politikaları: Düzensiz göçmenlerle ilgili son çalışmaların kabinede görüşülmesi bekleniyor. Göçmenlerin hakları, sığınma politikaları ve sınırdışı işlemleri değerlendirilecek.

6. Çalışma ve Sosyal Güvenlik: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, zam düzenlemeleri konusunda kabine üyelerini bilgilendirecek. İşçi maaşları ve çalışma koşulları gibi konular gündemde olacak.

7. Güvenlik ve Terörle Mücadele: Toplantıda deprem bölgesindeki son gelişmeler ve Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları da ele alınacak. Ülkenin iç ve sınır ötesindeki güvenliği ön planda olacak.

Kabine toplantısı, önemli politika kararlarının alındığı ve Türkiye'nin çeşitli konulardaki politikalarının şekillendirildiği bir platformdur. Bu nedenle, ele alınan konular, ülkenin genel politika yönünü ve vatandaşların günlük yaşamlarını etkileyebilir.