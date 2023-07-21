SON DURUM | Memura seyyanen zam ne zaman yatacak? Memura seyyanen zam var mı? Seyyanen zam eksik mi yatacak, ne zaman yatacak?

Memura seyyanen zam ne zaman yatacak? Merak ediliyor. Memur maaşlarına yapılan zamlar sonrasında, seyyanen zam farkı ödenecek mi gündeme geliyor. Seyyanen zam, özellikle son zamanlarda sıkça araştırılıyor. Peki, Memura seyyanen zam ne zaman yatacak? Memura seyyanen zam var mı? Seyyanen zam eksik mi yatacak, ne zaman yatacak? Memurlar seyyanen zam alacak mı, ne zaman alacak, ne kadar alacak? İşte detaylar…

Memura seyyanen zam var mı? Seyyanen zam ne zaman yatacak? sorularına yanıt aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, memur maaşlarına yapılan zamla en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye, ortalama memur maaşı ise 25 bin 15 TL'ye çıkarıldı. Memura seyyanen zam ne zaman yatacak? Memura seyyanen zam var mı? Seyyanen zam eksik mi yatacak, ne zaman yatacak? Memurlar seyyanen zam alacak mı, ne zaman alacak, ne kadar alacak? Detaylar haberimizdedir…

MEMURA SEYYANEN ZAM NE ZAMAN YATACAK?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan oylama sonrasında en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını, bazı vergi artışlarını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı. Memur ve emekli maaşına zammı da içeren torba yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükseldi. Emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapıldı.

MEMURA SEYYANEN ZAM VAR MI?

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında zam alıyorlar.

Memurlar 15 Temmuz'da toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zamlarını aldı. Seyyanen zam 15 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceğinden, seyyanen zamma ilişkin 1-14 Temmuz tarihleri için ayrıca maaş farkı ödenmeyecek.

Maaş farklarının da Temmuz ayının son haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

MEMURA SEYYANEN ZAM YATTI MI, MEMURLAR SEYYANEN ZAM ALACAK MI?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşını 22 bin TL ye çıkaracak kanun teklifine ilişkin açıklamada bulundu.

Güler açıklamasında şunları söyledi;

"Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor.

Teklifle tüm memurların ücretlerinde seyyanen 8077 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor. Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor." Meclis'in tatilde bulunması sebebiyle çalışmalar durmuş durumda. Seçimden sonra memura gelecek seyyanen zam konusunda çalışma yapılması bekleniyor.