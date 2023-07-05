SON DURUM: Memur maaşı açıklandı mı? Haziran memur maaşı ne kadar oldu? Haziran enflasyon oranı açıklandı mı? Enflasyon açıklandı mı?

Memur ve emekli zammında belirleyecek etken olan 6 aylık enflasyon farkı, açıklanacak olan haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. Peki, Memur maaşı açıklandı mı? Haziran memur maaşı ne kadar oldu? Haziran enflasyon oranı açıklandı mı? Enflasyon açıklandı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Vatandaşlar ise soruyor Memur maaşı açıklandı mı? Haziran memur maaşı ne kadar oldu?Haziran enflasyon oranı açıklandı mı? Enflasyon açıklandı mı? İşte detaylar…

MEMUR MAAŞI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Haziran ayı enflasyon verileri 5 Temmuz'da saat 10.00'da açıklandı. TÜİK'ten gelen açıklamada Haziran ayı enflasyon oranı yüzde 38,21 olarak belirlendi. Gözler ise enflasyon oranına bağlı olarak artacak memur maaşına çevrildi. Şu anda bu konuda net bir açıklama bulunmazken TÜİK'ten gelecek son açıklamayla memur maaşları açıklanacak. Bugün Halk TV canlı yayınında konuşan Ömer Rıfat Gençal memura yapılacak zammın yüzde 30 oranında olacağını düşündüğünü belirtti.

HAZİRAN MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıklamak üzere 10 Temmuz Çarşamba günü toplantısını tamamladı. TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu. ENAG'a göre ise haziranda tüketici fiyatları aylık yüzde 8,54, yıllık yüzde 108,58, 6 aylık yüzde 50,53 arttı. Şu anda bu konuda net bir açıklama bulunmazken TÜİK'ten gelecek son açıklamayla memur maaşları açıklanacak.