SON DURUM: İzmir metro grevinde son durum ne? İzmir metro grevi bitti mi, kaç gün sürecek?

İzmir Banliyö Sistemi ya da kısaca İZBAN, diğer adıyla Egeray, Türkiye'nin en kalabalık üçüncü ili olan İzmir'de hizmet veren banliyö treni sistemidir. 1 Ağustos günü metro kullanacak olan vatandaşlar ise İzmir metro grevinde son durum ne? İzmir metro grevi bitti mi, kaç gün sürecek? Sorularını araştırıyor.

İzmir metro grevinde son durum ne? İzmir metro grevi bitti mi, kaç gün sürecek? Soruları gündemde yer aldı. İzban'ın geçmişi, 2005'te İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD arasında imzalanan protokole dayanmaktadır. İzban kullanacak olanlar ise İzmir metro grevi ne zaman 2023? Son dakika! İzmir metro neden çalışmıyor? sorularına yanıt aradı.

İZMİR METRO GREVİNDE SON DURUM NE?

İzmir'de ulaşımın ana damarlarından biri olan metro ve tramvayda Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı çıkmaması üzerine işçiler, greve gitti. Haftanın ilk gününe grevle uyanan ve metro ile tramvaya binemeyen İzmirliler ise otobüslere veya taksilere yönelmek zorunda kaldı.

ESHOT Genel Müdürlüğü, alternatif güzergahları paylaşırken grevin ne zaman biteceğine dair detaya yer verilmedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro A.Ş ve İzBB'nin işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile metro ve tramvayda örgütlü olan Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleşen, 625 çalışanı ilgilendiren, TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Metro A.Ş.'nin Halkapınar'daki Genel Müdürlük binasındaki son toplantıda da tarafların ilgili 11 madde üzerinde anlaşma sağlayamadığı öğrenilirken, sabah saat 05.00'ten itibaren metro ve tramvayda şalterler indi, seferler durdu.

İZMİR METRO ÇALIŞANLARI NEDEN GREVDE?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yaptığı açıklamada, metro ve tramvay hatlarını işleten İzmir Metro A.Ş. ile Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin 27 Şubat 2023'ten bu yana devam ettiğini, bu sabah 04.00'e kadar anlaşma sağlanamadığını, yetkili sendika kararıyla iki işletmede de grev başlatıldığını kaydetti.

Toplu ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıyı asgariye indirmek amacıyla otobüs ve vapur seferlerinin artırıldığını, tramvay duraklarının geçici olarak otobüs durağı olarak kullanıldığını bildiren Soyer, TİS görüşmelerinde uzlaşmayı isteyen taraf olduklarını ve eşit işe eşit ücret anlayışıyla hareket etiklerini ifade etti.