SON DURUM: Emekli maaşlarına ne kadar zam geldi? Emekli maaşı 2023 açıklandı mı? Emekli maaşları ne kadar oldu? Emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Memur ve emekli zammında belirleyecek etken olan 6 aylık enflasyon farkı, açıklanacak olan haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. Peki, Emekli maaşlarına ne kadar zam geldi? Emekli maaşı 2023 açıklandı mı? Emekli maaşları ne kadar oldu? Emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Yapılan açıklamada yıllık enflasyon yüzde 38,21 olarak belirlendi. Vatandaşlar ise soruyor Emekli maaşlarına ne kadar zam geldi? Emekli maaşı 2023 açıklandı mı? Emekli maaşları ne kadar oldu? Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? İşte detaylar…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Haziran ayı enflasyon verileri 5 Temmuz'da saat 10.00'da açıklandı. TÜİK'ten gelen açıklamada Haziran ayı enflasyon oranı yüzde 38,21 olarak belirlendi. Gözler ise enflasyon oranına bağlı olarak artacak emekli maaşına çevrildi. Şu anda bu konuda net bir açıklama bulunmazken TÜİK'ten gelecek son açıklamayla emekli maaşları açıklanacak.

EMEKLİ MAAŞI 2023 AÇIKLANDI MI?

TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıklamak üzere 10 Temmuz Çarşamba günü toplantısını tamamladı. TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu. ENAG'a göre ise haziranda tüketici fiyatları aylık yüzde 8,54, yıllık yüzde 108,58, 6 aylık yüzde 50,53 arttı. Şu anda bu konuda net bir açıklama bulunmazken TÜİK'ten gelecek son açıklamayla emekli maaşları açıklanacak.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Merakla beklenen haziran ayı enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon; 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte ilk 6 aylık enflasyon da belirlenmiş oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların alacağı zam yüzde 17,77 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 19,77 zamma hak kazandı. Kesin zam oranı refah payı eklenmesiyle netleşecek. Öte yandan memur ve emekli zamlarına ilişkin kanun teklifi bugün Meclis'e sunulacak.