(Son Dokunulmazlık Oyunu) 27 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, ödül ne? Survivor son dokunulmazlık oyununu kim aldı, ödülü ne oldu?

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 3. üçüncü bireysel dokunulmazlığı oynanıyor. Bugünkü dokunulmazlık oyunu Dominik'in son dokunulmazlığı olacak. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım ve kişi hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 27 Haziran yemek ödülü ne oldu? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi isim aldı? Dokunulmaz olan isim kimin ismini söyledi? Dokunulmaz hangi ismi söyleyecek? İşte detaylar...

SURVİVOR 2022 SON 5'E KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

- Batuhan

- Adem

- Hikmet

- Nisa

- Ayşe

27 HAZİRAN SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Öncelikle sıralama oyunu oynanacak. 5 yarışmacı kaldığı için ilk 3 sıralamada olanlar doğrudan yarı finale yükselecek.

Hikmet'in süresi : 2 dakika 7 saniye

Nisa'nın süresi : 1 dakika 56 saniye

Batuhan'ın süresi : 1 dakika 59 saniye

Ayşe'nin süresi : 1 dakika 44 saniye

Adem'in süresi : 2 dakika 22 saniye

Sıralama oyunları tüm hızıyla devam ediyor.

Çeyrek final eşleşmeleri:

Hikmet vs Adem : Adem yarı finale çıkıyor

Yarı final eşleşmesi:

Ayşe vs Adem :

Batuhan vs Nisa :

FİNAL : -

Dokunulmazlığı kazanan isim henüz belli olmadı. Açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM : -

27 HAZİRAN SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Bugünkü ödül henüz açıklanmadı.

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