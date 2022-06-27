(Son Dokunulmazlık Oyunu) 27 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, ödül ne? Survivor son dokunulmazlık oyununu kim aldı, ödülü ne oldu?
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Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın 3. ve son bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Geçen hafta elenen isim Nagihan olmuştu. Peki, Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takımdan? 27 Haziran Pazartesi 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı? Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Ünlüler takımında mı Gönüllüler takımında mı? Eleme adayı kim oldu?
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 3. üçüncü bireysel dokunulmazlığı oynanıyor. Bugünkü dokunulmazlık oyunu Dominik'in son dokunulmazlığı olacak. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım ve kişi hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 27 Haziran yemek ödülü ne oldu? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi isim aldı? Dokunulmaz olan isim kimin ismini söyledi? Dokunulmaz hangi ismi söyleyecek? İşte detaylar...
- - Batuhan
- - Adem
- - Hikmet
- - Nisa
- - Ayşe
Öncelikle sıralama oyunu oynanacak. 5 yarışmacı kaldığı için ilk 3 sıralamada olanlar doğrudan yarı finale yükselecek.
Hikmet'in süresi : 2 dakika 7 saniye
Nisa'nın süresi : 1 dakika 56 saniye
Batuhan'ın süresi : 1 dakika 59 saniye
Ayşe'nin süresi : 1 dakika 44 saniye
Adem'in süresi : 2 dakika 22 saniye
Sıralama oyunları tüm hızıyla devam ediyor.
Çeyrek final eşleşmeleri:
- Hikmet vs Adem : Adem yarı finale çıkıyor
Yarı final eşleşmesi:
- Ayşe vs Adem :
- Batuhan vs Nisa :
FİNAL : -
Dokunulmazlığı kazanan isim henüz belli olmadı. Açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM : -
Bugünkü ödül henüz açıklanmadı.