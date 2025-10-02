Son depremler listesi! İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde oldu?

Son depremler listesi merak ediliyor! İstanbul, Ankara, İzmir ve Tekirdağ'da son dönemde deprem olup olmadığı, yaşanan sarsıntıların büyüklükleri araştırılıyor. Bölgedeki deprem hareketlilikleri ve en güncel verilerle ilgili detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

2 EKİM DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

İstanbul ve çevre illerde yoğun şekilde hissedilen deprem, vatandaşlar arasında endişeye yol açtı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi olduğu ve büyüklüğünün 5.0 olarak kaydedildiği belirtildi. Yaklaşık 6,71 kilometre derinlikte meydana gelen bu sarsıntı, Marmara Bölgesi genelinde geniş bir alanda hissedildi. Şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmezken, uzmanlar artçı sarsıntılara karşı temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

DEPREMDE YIKIM OLDU MU?

Deprem sonrası gerçekleştirilen ilk değerlendirmelerde herhangi bir yıkım ya da büyük hasar tespit edilmediği bildirildi. Yetkililer, bölgedeki saha incelemelerini ve hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Herhangi bir can kaybı veya ciddi zarar raporu henüz ulaşmamış olsa da, çalışmalar devam ediyor. Gelişmeler oldukça ve resmi kurumlardan yeni açıklamalar geldikçe, en güncel bilgileri haber sitemizden takip edebilirsiniz.

DEPREMDEN HANGİ ŞEHİRLER ETKİLENDİ?

Tekirdağ merkezli gerçekleşen deprem, sadece Tekirdağ sınırları içinde kalmayarak çevre illerde de hissedildi. Marmara Bölgesi'nde bulunan İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale gibi şehirlerde yaşayanlar da sarsıntının etkisini net biçimde hissetti. Bazı bölgelerde kısa süreli panik ve tedirginlik yaşanırken, sosyal medya platformlarında "Deprem oldu mu?" soruları yoğun şekilde araştırıldı. Depremin merkezine yakın ilçelerde sarsıntıların daha kuvvetli hissedildiği aktarılırken, yetkililer vatandaşları artçı depremler konusunda dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıyor.

2 EKİM DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Tekirdağ açıklarında gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedilerek bölge halkında kaygı yarattı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından 2 Ekim 2025 tarihli olarak açıklanan son dakika deprem verileri, bölgedeki sismik hareketliliğin detaylarını anlık olarak kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Özellikle Marmara Ereğlisi ve çevresinde artçı sarsıntıların devam etmesi dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu tür hareketliliklerin bir süre daha sürebileceğine dikkat çekerek, vatandaşların paniğe kapılmadan ancak gerekli önlemleri alarak tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.