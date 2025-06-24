Son depremler! Deprem mi oldu? 24 Haziran Salı deprem ne zaman, nerede oldu?

Son depremler! Deprem mi oldu? 24 Haziran Salı deprem ne zaman, nerede oldu?
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Türkiye genelinde vatandaşların en sık sorguladığı konulardan biri, "Deprem mi oldu?" sorusu oluyor. Özellikle sarsıntı hisseden kullanıcılar, güncel verilerle "Son depremler" listesini takip etmek istiyor. 24 Haziran Salı günü Türkiye'de kayda değer bir deprem olup olmadığı merak konusu oluyor.

Afad ve Kandilli Rasathanesi gibi resmi kaynaklar üzerinden güncellenen veriler, vatandaşlara güvenilir bilgi sunuyor. "24 Haziran Salı deprem ne zaman, nerede oldu?" sorusunun cevabını arayanlar için yapılan incelemelere göre bugün şu ana kadar büyük çapta bir sarsıntı yaşanmadı. Ancak kullanıcılar hâlâ olası mikro sarsıntıların detaylarını araştırmaya devam ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 24 Haziran Salı deprem ne zaman, nerede oldu? İşte detaylar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Son depremler! Deprem mi oldu? 24 Haziran Salı deprem ne zaman, nerede oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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