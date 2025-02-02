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SON DEPREMLER! Deprem mi oldu? 2 Şubat deprem ne zaman, nerede oldu?

SON DEPREMLER! Deprem mi oldu? 2 Şubat deprem ne zaman, nerede oldu?
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Son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Deprem mi oldu? sorusu özellikle sarsıntıyı hissedenler tarafından sıkça araştırılıyor. 2 Şubat 2025 tarihinde Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ve merkezi hakkında detaylar resmi kaynaklar tarafından paylaşıldı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 2 Şubat depremi sabah saatlerinde gerçekleşti. Depremin merkez üssü Aniye Adası (İos) yakınları olarak belirlendi. Türkiye'de birçok şehirde hissedilen bu sarsıntı, vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu. Son günlerde artan depremler nedeniyle, deprem ne zaman oldu, nerede hissedildi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Deprem uzmanları, Ege ve Akdeniz bölgelerinin sismik olarak aktif olduğunu ve bu tür sarsıntıların sık yaşandığını belirtiyor.

DEPREM Mİ OLDU?

EGE Denizi'nde Aniye Adası'nda Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 10.22'de merkez üssü Ege Denizi Aniye Adası olan Muğla'nın Bodrum ilçesinin 171,26 kilometre açığında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 6,64 kilometre derinliğinde oldu.

SON DEPREMLER! Deprem mi oldu? 2 Şubat deprem ne zaman, nerede oldu?

DEPREM NE ZAMAN OLDU?

2 Şubat 2025 tarihinde Ege ve Akdeniz bölgelerinde meydana gelen depremler, bölgenin sismik aktivitesini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, bu tür depremlerin bölgede olağan olduğunu ve hazırlıklı olmanın önemini vurguluyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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