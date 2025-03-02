SON DEPREMLER! Deprem mi oldu? 2 Mart Pazar deprem nerede, ne zaman oldu?
Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Deprem nerede ve ne zaman oldu? İşte detaylar...
Türkiye, 2 Mart 2025 Pazar günü farklı bölgelerde yaşanan depremlerle sarsıldı. Vatandaşlar, "Deprem mi oldu?", "Son depremler nerede oldu?", "2 Mart Pazar deprem bilgileri" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son dakika deprem bilgileri!
DEPREM Mİ OLDU?
Ege Denizi'nde Depremler:
01:07 - 2.7 büyüklüğünde
01:38 - 2.4 büyüklüğünde
02:17 - 2.4 büyüklüğünde
03:41 - 2.3 büyüklüğünde
04:59 - 2.6 büyüklüğünde
05:14 - 2.2 büyüklüğünde
05:41 - 2.7 büyüklüğünde
06:00 - 2.1 büyüklüğünde
06:21 - 2.1 büyüklüğünde
06:52 - 2.3 büyüklüğünde
07:05 - 2.4 büyüklüğünde
07:48 - 2.6 büyüklüğünde
10:26 - 2.9 büyüklüğünde
10:54 - 3.4 büyüklüğünde
Diğer Bölgelerde Yaşanan Depremler:
Malatya - Hekimhan: 09:01'de 2.0 büyüklüğünde
Balıkesir - Bandırma: 08:07'de 1.6 büyüklüğünde
Kahramanmaraş - Onikişubat: 07:44'te 2.0 büyüklüğünde
Yalova - Çınarcık: 06:33'te 1.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.
BUGÜN DEPREM OLDU MU?
Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.