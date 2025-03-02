SON DEPREMLER! Deprem mi oldu? 2 Mart Pazar deprem nerede, ne zaman oldu?

Türkiye, 2 Mart 2025 Pazar günü farklı bölgelerde yaşanan depremlerle sarsıldı. Vatandaşlar, "Deprem mi oldu?", "Son depremler nerede oldu?", "2 Mart Pazar deprem bilgileri" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son dakika deprem bilgileri!

DEPREM Mİ OLDU?

Ege Denizi'nde Depremler:

01:07 - 2.7 büyüklüğünde

01:38 - 2.4 büyüklüğünde

02:17 - 2.4 büyüklüğünde

03:41 - 2.3 büyüklüğünde

04:59 - 2.6 büyüklüğünde

05:14 - 2.2 büyüklüğünde

05:41 - 2.7 büyüklüğünde

06:00 - 2.1 büyüklüğünde

06:21 - 2.1 büyüklüğünde

06:52 - 2.3 büyüklüğünde

07:05 - 2.4 büyüklüğünde

07:48 - 2.6 büyüklüğünde

10:26 - 2.9 büyüklüğünde

10:54 - 3.4 büyüklüğünde

Diğer Bölgelerde Yaşanan Depremler:

Malatya - Hekimhan: 09:01'de 2.0 büyüklüğünde

Balıkesir - Bandırma: 08:07'de 1.6 büyüklüğünde

Kahramanmaraş - Onikişubat: 07:44'te 2.0 büyüklüğünde

Yalova - Çınarcık: 06:33'te 1.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.