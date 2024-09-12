Üye Girişi
Haberler

Son Depremler! Bugün Mersin'de deprem mi oldu? 12 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Eylül İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

12 Eylül'de Türkiye genelinde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Küçük çaplı depremlerin yanı sıra tedirgin edici büyüklükteki depremler de yaşandı. Vatandaşların 'Bugün deprem mi oldu?' sorusuna yanıt, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde anlık olarak güncelleniyor. Son 500 depremin verileri, bu siteler üzerinden takip edilebilir.

Afad ve Kandilli Rasathanesi 12 Eylül Perşembe gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Eylül İzmir'de deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün Mersin'de deprem mi oldu? 12 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Eylül İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Son Depremler! Bugün Mersin'de deprem mi oldu? 12 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Eylül İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Kandilli Rasathanesi Son depremler Son depremler Soğuk Haber İstanbul Kandilli Türkiye Mersin Gündem Ankara Deprem Mersin İzmir Eylül Çevre Yaşam AFAD AFAD

Narin'in amcası Erhan Güran: Abla Tülin merdivenden düşerek ölmedi

Merdivenden düşerek ölmemiş! İşte Narin'in ablasının ölüm nedeni

 İtirafçının eşi konuştu! Üvey anne 'Salim tutuklandı kocan da tutuklanacak' demiş

İtirafçının eşi konuştu! "Salim tutuklandı kocan da tutuklanacak"

 Üç Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti! Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler

Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler!
Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti

Cinayeti Whats App mesajları çözebilirdi! Meta'dan 'Narin' açıklaması
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
12 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün Mersin'de deprem mi oldu? 12 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Eylül İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Eylül Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 12 Eylül Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Emerson Palmieri kimdir? Emerson Palmieri kaç yaşında, mevkisi ne, bonsevis değeri ne kadar? 2 Ağustos yükseleni nedir? 2 Ağustos yükselen burcu Cemre Üker kimdir? Miss Turkey kim 2.'si kim? 2024 Miss Turkey kim kazandı? 2 Temmuz yükseleni nedir? 2 Temmuz yükselen burcu Miss Turkey kim 1. oldu? 2024 Miss Turkey kim kazandı? 2 Haziran yükseleni nedir? 2 Haziran yükselen burcu İdil Bilgen kimdir, İdil Bilgen kaç yaşında, nereli, boyu kaç, beden ölçüleri ne, doktor mu?
title