Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 31 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 31 Temmuz 2025 Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Özellikle İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde halk sıklıkla "Bugün İstanbul'da deprem oldu mu?" ya da "31 Temmuz 2025'te İzmir'de deprem oldu mu?" sorularını yöneltiyor. Bu depremlerin olup olmadığıyla ilgili bilgiye AFAD ve Kandilli Rasathanesi platformlarından anında ulaşılabiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, son dakika deprem haberleriyle vatandaşlara güncel veriler sunmaktadır. AFAD'ın internet sitesinde, yaşanan sarsıntılar anlık olarak paylaşılır.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, bölgesel bazlı deprem araştırmaları yapar; internet sitesi üzerinden kamuoyuyla "son 500 deprem" bilgilerini paylaşır ve anlık deprem haberleri sağlar.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

"Bugün İstanbul'da deprem oldu mu?", "31 Temmuz 2025'te İzmir'de deprem yaşandı mı?" gibi soruların yanıtını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin web siteleri takip edilebilir. Buralarda, güncel verilerle deprem analizleri sunulur.

GÜNCEL TAKİP NASIL YAPILIR?

Vatandaşların "Bir deprem oldu mu?" sorusunun kesin yanıtı için AFAD ve Kandilli Rasathanesi sitelerinde yer alan en güncel deprem listeleri incelenebilir. Kandilli'nin son 500 depremlik arşivi ve AFAD'ın güncel verileri, bugün ya da dün yaşanan sarsıntılar hakkında bilgi sağlar.