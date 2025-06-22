Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi!
Son depremler listesi her gün milyonlarca kişi tarafından merakla takip ediliyor. Özellikle "İstanbul'da bugün deprem mi oldu?" sorusu, 22 Haziran 2025 Pazar günü itibarıyla en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İstanbul'da hissedilen herhangi bir sarsıntı var mı, resmi kaynaklar ne diyor? İşte detaylar…
22 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi, Türkiye genelinde yaşanan depremleri anlık olarak paylaşıyor. İstanbul'da deprem olup olmadığına dair araştırmalar sürerken, uzmanlar güncel verileri paylaştı. "Bugün deprem oldu mu?", "İstanbul'da deprem mi yaşandı?" gibi sorulara güvenilir kaynaklar olan AFAD ve Kandilli Rasathanesi yanıt veriyor. 22 Haziran itibarıyla İstanbul'da herhangi bir deprem meydana gelmediği açıklandı.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.
BUGÜN DEPREM OLDU MU?
Bugün deprem oldu mu? sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.