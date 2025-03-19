Zelenskiy'den kısmi ateşkes kararına ilk yorum

Savaşta kısmi ateşkes kararına Zelenskiy'den itiraz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
Hopa Belediyesi, İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasını belediye binasına astı

İşte İmamoğlu'nun iptal edilen diploması
Ekrem İmamoğlu'ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama

Kararın ardından İmamoğlu'ndan zehir zemberek ilk açıklama

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Mart 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Mart 2025 Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Mart 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Mart 2025 Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afad ve Kandilli Rasathanesi 19 Mart 2025 gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor.

Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Mart 2025 İzmir'de deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Mart 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Mart 2025 Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Mart 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Mart 2025 Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

1 milyar 224 milyon lira hesaplarda
img

Aylık kazancı 150 bin! Yaptığı işi görenler "Helali hoş olsun" diyor
img

VAR kayıtlarında büyük skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder'in Meclis'teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba

Önder'in Meclis'teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba
İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçesi

İşte iptal kararının ardında yatan neden
Şamil Tayyar'dan İmamoğlu yorumu: 101. madde değiştirilebilir

İptal kararı sonrası bir maddeye dikkat çekti: Değiştirilebilir
Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor

Teklif Şara'dan geldi! Türkiye'den çok konuşulacak Suriye hamlesi
Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürüldü

Ünlü sunucu polis eşliğinde ifadeye götürüldü! İlk açıklama geldi
Erdoğan'ın 'Görevinizi yapın' talimatı sonrası harekete geçen ekiplere böyle karşı koydular

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basan ekiplere böyle direndiler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.