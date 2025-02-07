MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi

MHP lideri Bahçeli ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu
Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı

İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var

Deprem fırtınasıyla ilgili bir kentimizin uykularını kaçıracak uyarı
Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu

Zelenskiy'den savaşa son verebilecek karar

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Şubat Cuma Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Şubat Cuma Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Şubat İzmir'de deprem mi oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi 7 Şubat Cuma gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Şubat Cuma Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Şubat Cuma Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Şehit binbaşının son görüntüleri
img

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
img

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor

Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
Suç örgütü liderini tehdit etti, evinin önünde öldürüldü

"Beni vuramadınız" diye video çekmişti! Otoparkta öldürüldü
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

İşte sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim

Ünlü şirketin CEO'suna tüm Türkiye'nin önünde sitem etti
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.