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Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 1 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 1 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 1 Aralık tarihinde gerçekleşen depremlerin verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanı sıra tedirgin edici büyük depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşlar, hissettikleri sarsıntıları arama motorlarında araştırarak 'bugün deprem mi oldu?' sorusunun yanıtını arıyorlar. Deprem verileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet sitelerinde anlık olarak güncelleniyor. Kandilli Rasathanesi'nin web sitesinde son 500 depremin verileri halka sunuluyor.

Afad ve Kandilli Rasathanesi 1 Aralık Pazartesi gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 1 Aralık İzmir'de deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 1 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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