Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
27 Kasım'da Türkiye'deki deprem durumu hakkında bilgi veren AFAD ve Kandilli Rasathanesi, anlık deprem verilerini paylaşıyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği anlarda ilk olarak sordukları 'Bugün deprem mi oldu?' sorusunun yanıtını bu kurumların internet sitelerinden alabilirsiniz. Kandilli Rasathanesi, bölgesel deprem araştırmalarını sürdürerek son 500 depremi halka sunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da güncel deprem haberlerini vatandaşlara ulaştırıyor.
Afad ve Kandilli Rasathanesi 27 Kasım Çarşamba gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Kasım İzmir'de deprem mi oldu?
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.
BUGÜN DEPREM OLDU MU?
Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün y