Üye Girişi
Haberler

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

20 Kasım'da gerçekleşen depremlerle ilgili veriler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Vatandaşların sarsıntı hissettiği anlarda ilk olarak aradığı 'bugün deprem mi oldu?' sorusunun cevabı, bu kurumların internet sitelerinde anlık olarak yer alıyor. Kandilli Rasathanesi, son 500 depremi halka sunarken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da güncel deprem haberlerini vatandaşlarla paylaşıyor.

Afad ve Kandilli Rasathanesi 20 Kasım Çarşamba gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Kasım İzmir'de deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı

Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı

 Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler

Şafak Hastanesinin sahibi konuştu! 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli

Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum geldi
Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy'den: Hepsini kullanacağız

Rusya 'Karşılık vereceğiz' diye tehdit etmişti! Zelenskiy'den krizi tırmandıracak yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Karadağ Türkiye maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Karadağ Türkiye geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Kasım Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 20 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 2026 Dünya Kupası kurası ne zaman çekilecek? Galler İzlanda maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galler İzlanda golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Türkiye elendi mi, 2. olunca ne oluyor? Karadağ Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Karadağ Türkiye golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Türkiye Uluslar Ligi puan durumu CANLI TAKİP! Uluslar Ligi Türkiye centilmenlik puanı kaç, Türkiye - Galler sarı kart sayıları kaç?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.