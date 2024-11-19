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Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
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Haberler
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18 Kasım tarihinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de deprem oldu mu? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 19 Kasım Salı gerçekleşen depremlerin verilerini paylaşıyor. Deprem haberleri ve analizleri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın web sitelerinde anlık olarak güncelleniyor. Son 500 depremin listesi, bölgesel olarak araştırılmış ve halka sunulmuştur.

Afad ve Kandilli Rasathanesi 19 Kasım Salı gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Kasım İzmir'de deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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