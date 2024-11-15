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Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
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Haberler
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15 Kasım'da Türkiye'deki deprem durumu hakkında bilgi veren AFAD ve Kandilli Rasathanesi, vatandaşların 'Bugün deprem oldu mu?' sorusunun yanıtını veriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki deprem durumları hakkında anlık veriler sunuluyor. Bölgesel deprem araştırmaları yapan Kandilli Rasathanesi, son 500 depremi halka sunarken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da güncel deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın web siteleri analizleri sunuyor.

Afad ve Kandilli Rasathanesi 15 Kasım Cuma gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Kasım İzmir'de deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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