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Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
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16 Ekim Çarşamba gerçekleşen deprem verileri Afad ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Küçük çaplı depremlerin yanı sıra tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Bugün İstanbul ve İzmir'de deprem oldu mu sorusunun yanıtı, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet sitelerinde anlık olarak güncelleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, bölgesel deprem araştırmaları yapıyor ve son 500 depremin bilgilerini halka sunuyor.

Afad ve Kandilli Rasathanesi 16 Ekim Çarşamba gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Ekim İzmir'de deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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