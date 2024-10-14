Üye Girişi
Haberler

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 Ekim Perşembe günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan deprem verileri, vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hissedilen sarsıntılar sonucunda 'bugün deprem mi oldu?' sorusu gündeme geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, yaşanan depremleri anlık olarak internet sitelerinde yayınlıyor ve vatandaşlara son dakika deprem haberleri veriyor.

Afad ve Kandilli Rasathanesi 14 Ekim Perşembe gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ekim İzmir'de deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Son depremler Doğal Afetler Soğuk Haber Yaşam Dünya Son Dakika

Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar

"Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar"

 AK Partili meclis üyesinden kadın cinayetleriyle ilgili skandal sözler: Öldüren kadar ölenler de suçludur

AK Partili meclis üyesinden kadın cinayetleriyle ilgili skandal sözler

 Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi

Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi
Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı

Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golü neden iptal oldu? İzlanda'da isimler neden son ile bitiyor? İzlanda Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İzlanda Türkiye golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bosna Hersek Macaristan maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bosna Hersek Macaristan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galler Karadağ maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galler Karadağ maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hamza Aydoğdu MEB Bakanı mı olacak? İtalya İsrail CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İtalya İsrail maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yılmaz Tunç istifa etti mi, istifa edecek mi? Belçika Fransa maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Belçika Fransa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sadık Ahmet kimdir? Sadık Ahmet öldü mü, yaşıyor mu? Ali Yerlikaya istifa etti mi, Ali Yerlikaya istifa edecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.