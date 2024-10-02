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Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
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3 Ekim'de Türkiye genelinde yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an ilk olarak aradığı soru 'bugün deprem mi oldu?' oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve son 500 depremi halka sunuyor. 'Bugün deprem oldu mu?' sorusunun cevabını güncel olarak takip etmek için bu kuruluşları edilebilir.

Afad ve Kandilli Rasathanesi 3 Ekim Perşembe gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Ekim İzmir'de deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Kandilli Rasathanesi Son depremler Kandilli İstanbul Türkiye Ankara Deprem İzmir AFAD

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