Üye Girişi
Haberler

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

28 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Aynı zamanda, Afad ve Kandilli Rasathanesi tarafından bugün yaşanan deprem verileri paylaşılmaya devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de deprem olup olmadığına dair bilgiler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin web sitelerinde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, bölgesel deprem araştırmaları yapıyor ve son 500 deprem verisini halka sunuyor.

Afad ve Kandilli Rasathanesi 28 Eylül Cumartesi gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Eylül İzmir'de deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Kandilli Rasathanesi Son depremler Son depremler Doğal Afetler Soğuk Haber Kandilli İstanbul Ankara Deprem İzmir Eylül Yaşam AFAD AFAD

Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti

İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti

 İsrail'den bugüne kadarki en büyük saldırı! Hizbullah'ı kalbinden vurdular

Hizbullah'ı kalbinden vurdular

 Bir de sağlık çalışanı olacak! Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü

Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek

1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Şahinbey, Nizip, Şehitkamil elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 28-29 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 28 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Guniess Dünya Rekorlar'ına göre "yaşayan en uzun boylu kadın olan Safranbolulu Rumeysa Gelgi'nin boyu kaç santimetredir? Hezarfen Ahmet Çelebi nasıl öldü?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });