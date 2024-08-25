Üye Girişi
Haberler

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 25 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 25 Ağustos tarihinde gerçekleşen depremlerin verilerini paylaşıyor. Vatandaşların sıklıkla arama motorlarında sorduğu 'Bugün deprem mi oldu?' sorusunun cevabı, bu kurumların internet sitelerinde anlık olarak güncelleniyor. Kandilli Rasathanesi, son 500 depremi halka sunarken, AFAD da güncel deprem haberlerini vatandaşlara ulaştırıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanan depremler hakkında en güncel ve doğru bilgiye bu platformlar üzerinden ulaşılabiliyor.

Afad ve Kandilli Rasathanesi 25 Ağustos Perşembe gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Ağustos İzmir'de deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 25 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 25 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Kandilli Rasathanesi Son depremler Son depremler Kandilli İstanbul 3-sayfa Ankara Deprem İzmir AFAD AFAD Gündem 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Diamond Tema ne dedi, Türk halkına hakaret mi etti? Diamond Tema tutuklandı mı? Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filmi ne zaman, ner Atla Gel Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Atla Gel Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi? Atla Gel Şaban filmi gerçek mi? Ay Lav Yu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ay Lav Yu filmi ne zaman, nerede çekildi? Ay Lav Yu filmi gerçek mi? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ! WP Çöktü mü?25 Ağustos Pazar Whatsapp sorunları! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 25 Ağustos Pazar İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Tomris filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tomris filmi ne zaman, nerede çekildi? Son Sığınak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Son Sığınak filmi ne zaman, nerede çekildi? Kovan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kovan filmi ne zaman, nerede çekildi? Kovan filmi gerçek mi, yaşanmış mı? Armageddon filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Armageddon filmi ne zaman, nerede çekildi? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 25 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Christoph Daum öldü mü, neden öldü? Christoph Daum kimdir, Fenerbahçe'yi çalıştırdı mı? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 25 Ağustos 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 25 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Bein Sports CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Sivasspor- Eyüpspor maçı canlı izle! Sivasspor- Eyüpspor maçı HD, şifresiz izleme linki 25 Ağustos Pazar Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! BİM AKTÜEL 30 AĞUSTOS BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta Cuma hangi ürünler satışa sunulacak? BİM'e kırtasiye ürünleri geldi mi? 27 Ağustos BİM'e hangi ürünler geldi? BİM'de bu hafta neler var? 24 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi!
title