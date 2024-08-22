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Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

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22 Ağustos'ta Türkiye'de yaşanan depremler hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından veriler paylaşıldı. Vatandaşların sarsıntı hissettiği anlarda ilk sorduğu 'Bugün deprem mi oldu?' sorusunun cevabı, bu kurumların internet sitelerinde anlık olarak yer alıyor. Kandilli Rasathanesi, bölgesel deprem araştırmalarını ve son 500 depremi halka sunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel bilgiler sunuyor.

Afad ve Kandilli Rasathanesi 22 Ağustos Perşembe gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Ağustos İzmir'de deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
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