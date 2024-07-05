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Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

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5 Temmuz'da Türkiye genelinde yaşanan depremler hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden bilgi verildi. Vatandaşların sıkça sorduğu 'Bugün deprem mi oldu?' sorusunun yanıtı, bu iki kurumun web sitelerinde anlık olarak paylaşılmaktadır. Kandilli Rasathanesi, son 500 depremi listeleyerek, bölgesel deprem araştırması yapıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem bilgileri vermeye devam ediyor.

Afad ve Kandilli Rasathanesi 5 Temmuz Cuma gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Temmuz İzmir'de deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
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