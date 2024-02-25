Üye Girişi
Haberler

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 25 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Güncelleme:

AFAD ve Kandilli verilerine göre 25 Şubat 2024 Pazar günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? 25 Şubat İzmir'de deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Afad ve Kandilli Rasathanesi 25 Şubat Pazar gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Şubat İzmir'de deprem mi oldu? İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 25 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 25 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

Son depremler Doğal Afetler 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

Bakmadan Geçme

Afyonspor Diyarbekirspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Afyonspor Diyarbekirspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Bucaspor Ankara Demir maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Bucaspor Ankara Demir ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Boluspor Erzurumspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Boluspor Erzurumspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Keçiörengücü Kocaelispor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Keçiörengücü Kocaelispor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Sivasspor Pendikspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Sivasspor Pendikspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Muşspor Yıldırımspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Muşspor Yıldırımspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Galatasaray Antalyaspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Galatasaray Antalyaspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? 25 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 25 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 25 Şubat 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 25 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Saadet Partisi Nevşehir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Nevşehir adayı Ali Merve Işık kimdir? Saadet Partisi Muş belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Muş adayı Rıdvan Boz kimdir? Saadet Partisi Muğla belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Muğla adayı Fatih Kocabıyık kimdir? Saadet Partisi Mersin belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Mersin adayı Soner Çontar kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title