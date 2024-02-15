Üye Girişi
Haberler

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Güncelleme:

AFAD ve Kandilli verilerine göre 15 Şubat 2024 Perşembe günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? 15 Şubat İzmir'de deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Afad ve Kandilli Rasathanesi 15 Şubat Perşembe gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Şubat İzmir'de deprem mi oldu? İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

Son depremler Doğal Afetler Gündem Yaşam Dünya Haberler Son Dakika

Bakmadan Geçme

Bayern Münih elendi mi? Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'ne veda etti mi 2024? 15 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Rüyada diş fırçalamak ne demek? Rüyada dişleri fırçalamak ne anlama gelir? Burun tıkanıklığı nasıl geçer? Evde burun tıkanıklığına doğal çözüm! Bebeklerin burun tıkanıklığı nasıl açılır? Rüyada birini öldürmek ne demek? Rüyada birisini öldürmek ne anlama gelir? Reflü belirtileri nelerdir? Reflü nasıl anlaşılır? 15 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Deniz Üstü Köpürür! Deniz Üstü Köpürür şarkı sözleri! Deniz Üstü Köpürür akor! Rüyada makas görmek ne demek? Rüyada başkasının elinde makas görmek nedir? Rüyada demir makas görmek ne anlama gelir? 15 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 15 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 15 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 15 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 15 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title